الجزائر: إغلاق المدارس والجامعات حتى 5 أبريل بسبب كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إغلاق كافة المدارس اعتبارا من اليوم وحتى 5 أبريل المقبل، موعد انتهاء عطلة الربيع، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي أن الرئيس تبون قرر، بعد استشارة الوزراء المعنيين، إغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ابتداء من اليوم، الخميس، وحتى انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من الشهر القادم.كما أمر الرئيس تبون بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ماعدا الكليات التي ما زالت تجري فيها الامتحانات، ويشمل القرار أيضا المؤسسات التدريبية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، ومدارس التعليم القرآني، والزوايا، وأقسام محو الأمية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة، ورياض الأطفال.