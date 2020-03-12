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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نفوق 3 خرفان صعقًا بالكهرباء بسبب الأمطار ونجاة صاحبهم فى المنيا

الخميس 12/مارس/2020 - 04:03 م
خرفان
خرفان
المنيا ـ على حسين
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تسببت الأمطار الغزيرة التى شهدتها محافظة المنيا، اليوم، في نفوق ثلاثة خرفان صعقًا بالتيار الكهربائى بشارع مضرب الأرز بكفر المنصورة بحى غرب مدينة المنيا، بينما تم إنقاذ 5 آخرين، وأنقذت العناية الآلهة صاحب الخرفان.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ من أهالى شارع مضرب الأرز بكفر المنصورة، بنفوق 3 خرفان، صعقًا بالتيار الكهربائي بسبب الأمطار التي سقطت على المنيا اليوم وتسببت في وجود ماس كهربائي بأعمدة الإنارة.

وعقب الانتقال، تبين نفوق 3 رءوس خرفان صعقًا أثناء مرورها بجوار عامود إنارة متهالك، وتسببت الأمطار في إحداث ماس كهربائي بالعمود وأسفله مما أدى إلى صعقهم بالكهرباء، بينما نجا 5 خرفان أخرى وصاحب الخرفان وجار  تحرير المحضر اللازم.

وطالب أهالي الشارع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتدخل لرفع هذه الأعمدة المتهالكة والتي تتوسط الطريق وتوجد أعمدة بديلة لها، خاصة أن هذه الأعمدة بالقرب من مجمع مدارس كفر المنصورة والذي يضم عدد 11 مدرسة، كما أن الحادث وقع أمام مسجد أبوبكر الصديق.

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