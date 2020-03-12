إعادة فتح طريق «القصير- قفط» عقب إغلاقه لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، عن طريق القصير قفط، عقب إغلاقه لسوء الأحوال الجوية منذ صباح اليوم، مشيرًا إلي أن غرفة عمليات المدينة تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، المتغيرات المناخية للمدينة.وكلف رئيس المدينة، الجهات والإدارات المعنية بالمتابعة المستمرة لنقاط التمركز الخمس، والتواصل لمعرفة مدى الرؤية على الطرق السريعة، وحالة الطقس فى الشمال والجنوب، موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات المستدامة الموجودة بالخطة العامة لمواجهة الطوارئ.يذكر أن رئيس مدينة القصير، أكد على وجود خمس تمركزات لمواجهة السيول المحتملة طبقا لخطة أزمات المدينة المعتمدة من المحافظة.