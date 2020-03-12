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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح طريق «القصير- قفط» عقب إغلاقه لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 04:02 م
طريق القصير
طريق القصير
كتب- علي عواد
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أعلن اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، عن طريق القصير قفط، عقب إغلاقه لسوء الأحوال الجوية منذ صباح اليوم، مشيرًا إلي أن غرفة عمليات المدينة تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، المتغيرات المناخية للمدينة.

وكلف رئيس المدينة، الجهات والإدارات المعنية بالمتابعة المستمرة لنقاط التمركز الخمس، والتواصل لمعرفة مدى الرؤية على الطرق السريعة، وحالة الطقس فى الشمال والجنوب، موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات المستدامة الموجودة بالخطة العامة لمواجهة الطوارئ.

يذكر أن رئيس مدينة القصير، أكد على وجود خمس تمركزات لمواجهة السيول المحتملة طبقا لخطة أزمات المدينة المعتمدة من المحافظة.

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