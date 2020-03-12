حريق «شونة» غلال بالسنطة (صور)

نشب حريق في شونة تخزين غلال بمدينة السنطة فى محافظة الغربية، منذ قليل، مما أدى إلى حالة من الخوف والفزع لأهالى البيوت السكنية المجاورة، خوفًا من امتداد النيران إليها، خاصة مع وجود رياح شديدة.وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، واستطاعت بالفعل السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشونة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة إن كانت مقصودة أو لا وندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.