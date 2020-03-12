فصل التيار الكهربى عن كل المنشآت الرياضية بالدقهلية

ترأس علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة عمليات نزح المياه من أمام المنشآت الرياضية ومحيطها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع حالة الطوارئ لدى كافة مديريات الخدمات بسبب الطقس السيئ الذى يضرب البلاد.وتابع وكيل الوزارة عمليات كسح المياه من أعلى أسطح مراكز الشباب والأندية ومحيطها وصيانة بلوعات الصرف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية.كما نبه وكيل الوزارة على الجميع بفصل التيار الكهربائي عن الملاعب المنجلة وعدم تشغيلها إلا بعد استقرار الأمور والتأكد من عدم وجود أعطال أو مس كهربائي بالأعمدة من خلال مفكات تست للكهرباء حفاظًا على أرواح المواطنين.كما وجه الشكر لكل من أحمد علام وطارق باشا وكيلى المديرية وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث والدكتور أيمن ربيع وطارق دهب معاونى وكيل الوزارة.فيما تشهد قرى ومدن المحافظة استمرار الأمطار الغزيرة، والتي بدأت في الهطول منذ ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، يصاحبها أصوات البرق والرعد مع هبوب رياح شديدة باردة واختفاء تام لأشعة الشمس.