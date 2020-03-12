توقف 4 موانئ بمحافظة السويس عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية

أغلقت هيئة الموانئ بالقناة، ميناءى بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، ولاضطراب حركة البحر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 22 و28 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 و4 أمتار، والضغط 1005 مللى بار.كما أغلقت إدارة موانئ السخنة والأدبية والطور التابعة للهيئة الاقتصادية لتنمية إقليم قناة السويس موانئها.وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية، مشيرة إلى بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا، حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير، ما استدعى غلق الطرق هناك.