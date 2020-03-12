11 إجراء من «الرى» لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بالمحافظات

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لها، والتي أظهرت تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية تصل في بعضها إلى 40 مم.وأوضح السباعى، في بيان، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بجميع قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة التى تم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.ولفت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار اليوم الخميس إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، وتعطيل العمل بالجامعات والمدارس بسبب توقعات الطقس السيئ، وإتاحة الطرق لحركة معدات الطوارئ للتعامل الفوري مع أى مستجدات.وتابع، أن الوزاره اتخذت العديد من الإجراءات منذ الثلاثاء، بعقد اجتماع برئاسة الوزير، وحضور قيادات الوزارة، لمراجعة خطة مجابهة الأمطار والسيول والاستعدادات، واشتملت إجراءات الوزارة على الآتي:- تخفيض مناسيب المياه فى الترع إلى أقصى درجة لاستيعاب مياه الأمطار.- تشغيل المحطات فى الدلتا والوصول إلى المناسيب الآمنة بالترع والمصارف.- المرور على 117 مخرًا بمحافظات الوجه القبلى لتأمين مدن وقرى محافظات الصعيد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار وسلامة الجسور.- إزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء.- وقف إجازات المهندسين والعاملين الذين لهم علاقة بالسيول، وحتى انتهاء النوة والعودة إلى الوضع الطبيعي.- تحريك المعدات وتمركزها بالقرب من النقاط الساخنة، لمواجهة هذه الموجة والقضاء على أى تداعيات لها.- مراقبة حركة الأمطار ومساراتها لإمكانية توجيه المياه الى المسارات الآمنة نحو النيل أو الترع والمصارف والبحيرات.- تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات والتوجيه بالتنسيق مع المحافظات.- التنسيق مع أجهزة وزارة الكهرباء لمواجهة مشاكل انقطاع الكهرباء بالمحطات والتي قد تسببها الرياح الشديدة.- تحريك وحدات ديزل إلى المواقع الحرجة للمساعدة في منع أي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.واختتم، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة موقف الأمطار والسيول وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة تداعيات هذه الموجة وبالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتؤكد أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود، وأن أجهزة الوزارة فى جميع المواقع تتابع عن كثب تطورات موجة الأحوال الجوية الحالية والتى من المقرر أن تنتهي السبت.