رئيس ميناء الإسكندرية يتابع انتظام حركة الشحن والسفن

يتابع الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حركة العمل بالميناء من مركز العمليات والمرور على الأرصفة والساحات، ووجه المختصين في الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات، والسفن المتواجدة، والجهات العاملة باستمرار رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتباع الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.وشدد شاهين على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات وزارة النقل، والشرطة، وقطاع النقل البحري، والمحافظة، وراديو الميناء، والسفن وإدارات الميناء والجهات المعنية الأخرى، والتنبيه على السفن المتواجدة داخل الميناء وعلى الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح.وقال الربان طارق شاهين أن إدارتي الحركة والخدمات البحرية تعملان الآن في دخول وخروج السفن من وإلي الميناء بشكل طبيعي، مؤكدًا على استمرار الحركة الطبيعية للعمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة وجاهزية المختصين بالميناء للتعامل مع أي موقف طارئ.