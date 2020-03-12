الهند: لم يتم التأكد من تأثير فصل الصيف على اختفاء كورونا

قللت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، من شأن الاعتقاد الشائع بأن فيروس كورونا لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وقد لا يتفشى في الهند خلال فصل الصيف.. موضحة أن هذا أمر لم يتم التحقق منه بعد.وقال مسئولون في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي حسبما نقلت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية: إن الحقائق المتعلقة بسلوك الفيروس ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم تأكيد التوقع الشائع بأن درجات الحرارة المرتفعة تدمر الفيروس.وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة أجريت مؤخرًا في الصين، أثبتت أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا انخفضت بعدما تجاوز متوسط درجات الحرارة 8.72 درجة مئوية، ما أدى إلى استنتاج أن الفيروس لا يتحمل الطقس الدافئ.وفي الوقت ذاته، كشفت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد الأمريكية عن أن انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" يتم في مختلف الظروف المناخية، بما في ذلك المناطق الباردة والجافة والمناطق الاستوائية في الصين.