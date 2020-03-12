تأجيل إطلاق مهمة فضائية روسية أوروبية بسبب كورونا

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) دميتري روغوزين، تأجيل إطلاق المهمة الروسية الأوروبية (إكسو مارس- 2020) إلى عام 2022، مشيرًا إلى أن فيروس (كورونا) أوقف عمليًا إمكانية التعاون بين المتخصصين من مختلف البلدان.وقال روغوزين- في بيان للوكالة على موقعها الإلكتروني، وأوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس- "اتخذنا قرارًا صعبًا، وقمنا بتأجيل إطلاق المهمة (إكسو مارس- 2020) حتى عام 2022".وأضاف: "أن ذلك يرجع للحاجة إلى التأكد من أقصى قدر من الموثوقية لجميع أنظمة المركبات الفضائية "إكسو مارس"، بالإضافة إلى تدهور الحالة الوبائية في أوروبا، والتي أوقفت عمليًا إمكانية رحلات عمل المتخصصين لدينا للمؤسسات الشريكة".من جهته.. أعرب رئيس الشركة الحكومية عن ثقته في أن الإجراءات التي يتخذها الخبراء الروس والزملاء الأوروبيون لتنفيذ المشروع ستكون مبررة وستحقق نتائج إيجابية حصرية في تنفيذ المهمة.يُشار إلى أن مهمة (إكسو مارس- 2020) هي مشروع كبير قيد التطوير من قبل وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" مع مشاركة من قبل وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، ويهدف إلى البحث عن إمكانية نشوء الحياة في ماضي أو حاضر المريخ عن طريق إرسال العديد من المركبات الفضائية إلى الكوكب بواسطة صاروخين من نوع "بروتون" الروسي الصنع.وأعلنت غرفة عمليات مكافحة وباء فيروس (كورونا) في روسيا أمس فرض حظر مؤقت على إصدار التأشيرات للمواطنين الإيطاليين ابتداءً من غد الجمعة، باستثناء الأعمال التجارية والإنسانية والدبلوماسية والرسمية، وذلك بسبب تفشي الفيروس.كما أعلنت روسيا فرض قيود مؤقتة اعتبارًا من الغد على حركة النقل الجوي للركاب من وإلى كل من (إيطاليا- ألمانيا- إسبانيا- فرنسا).