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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقطاع التيار الكهربائي بالقنطرة شرق.. وبشارة: ستعود خلال ساعات

الخميس 12/مارس/2020 - 03:05 م
انقطاع التيار الكهربائي
انقطاع التيار الكهربائي
مصطفى دياب
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شهدت مدينة القنطرة شرق انقطاع التيار الكهربائي منذ الصباح، بالتزامن مع هطول أمطار شديدة مصاحبة ببرق ورعد ورياح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

فيما تعهد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بحل المشكلة، مشيرًا إلى أن شركة كهرباء القناة تعمل على عودة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، ومن المتوقع عودتها خلال ساعات.

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة مصاحبة لرياح وأمطار وبرق ورعد في مختلف مدن المحافظة، فيما أكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عن تواصلها بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقرة، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة بكل أحيائها، وإعداد وتجهيز نقاط للتمركز بكل الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه استعدادًا للتعامل مع أى موقف طارئ.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية، مشيرة إلى بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا، حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير ما استدعى غلق الطرق هناك.

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