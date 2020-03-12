رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمهيد طريق مطار الأقصر الدولى

الخميس 12/مارس/2020 - 03:02 م
مطار الأقصر الدولي
مطار الأقصر الدولي
هدى الأمير
طباعة
استأنفت الوحدة المحلية بقيادة العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، اليوم، أعمال تمهيد طريق السوفتيل الواصل ما بين مطار الأقصر الدولى ومدخل مدينة الزينية، وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

حيث تم الانتهاء من مسافة 1 كيلو و300 متر بعرض 25 مترًا ورفع التراكمات ومخلفات المباني حوالي 7000 طن، كما تم ردم الطريق، الأمر الذي يعتبر المرحلة قبل الأخيرة للانتهاء من كامل أعمال الطريق.

على أن يتم استكمال باقي الطريق حتى فندق السوفيتيل، وتتم الأعمال تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

مصرع وإصابة 5 في انهيار منزلين بقنا.. والسبب «الطقس»

مدبولي: الرئيس وجه قطاعات الدولة بالاستعداد لأى ظروف فى الأمطار

شعراوى: انهيار منازل و3 وفيات خسائر الأمطار حتى الآن

الصور

image description

الأمطار والطقس السيئ يحولان الغربية لمدن خاوية (صور )

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مدبولي: الرئيس وجه قطاعات الدولة بالاستعداد لأى ظروف فى الأمطار

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

فرنسا تغلق صالة بمطار شارل ديجول

تعليق جميع مباريات دورى كرة القدم فى إسبانيا

بعد إصابة توم هانكس بكورونا.. أوبرا سيدنى تطهر منشآتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

غزل وحنين في قصائد شعراء سوريا احتفالًا باليوم العالمي للشعر

«لابس مزيكا» ديوان جمال فتحي الأحد القادم بمنتدى الشعر المصري

بعد تأجيل عمومية اتحاد الكتاب.. الأمير أباظة يحاصر مجلس الإدارة

«أرزة لبنان.. مسرحيات مارون نقاش».. جديد الهيئة العربية