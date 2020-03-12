تمهيد طريق مطار الأقصر الدولى

استأنفت الوحدة المحلية بقيادة العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، اليوم، أعمال تمهيد طريق السوفتيل الواصل ما بين مطار الأقصر الدولى ومدخل مدينة الزينية، وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.حيث تم الانتهاء من مسافة 1 كيلو و300 متر بعرض 25 مترًا ورفع التراكمات ومخلفات المباني حوالي 7000 طن، كما تم ردم الطريق، الأمر الذي يعتبر المرحلة قبل الأخيرة للانتهاء من كامل أعمال الطريق.على أن يتم استكمال باقي الطريق حتى فندق السوفيتيل، وتتم الأعمال تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.