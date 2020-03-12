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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عصارة عسل تحول شاب لأشلاء في ملوي

الخميس 12/مارس/2020 - 03:00 م
عصارة عسل
عصارة عسل
المنيا ـ على حسين
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لقى عامل مصرعه بعد أن جذبه سير عصارة عسل أسود وحول جسده إلى أشلاء، اليوم الخميس، بقرية جلال باشا الشرقية التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول محمد علي عبدالموجود، 40 سنة، عامل، ومقيم بقرية جلال باشا، جثة ممزقة وبها إصابات غائرة.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز أن المتوفى يعمل باليومية بإحدى عصارات العسل الأسود، وأثناء قيامه بتلقيم القصب للعصارة جذبه سير العصارة فمزق جسده وتسبب في إحداث إصابات غائرة بالرقبة واليدين وأجزاء من جسده ليلقى مصرعه على الفور وقام العاملون بفصل التيار الكهربائي لإيقاف العصارة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة والتي قررت التصريح بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها واستبعاد وجود شبهة جنائية.

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