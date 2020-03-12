رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كنائس الأقصر: نفتح أبوابنا لاستقبال المشردين

الخميس 12/مارس/2020 - 03:00 م
القس أرمانيوس
القس أرمانيوس
هدى الأمير
طباعة
قال القس أرمانيوس فريد راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر، إن كنائس الأقصر سوف تفتح أبوابها لكل من يحتاج للمساعدة، في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، بعدما ضربتها حالة من الطقس السيئ.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كنائس الأقصر مفتوحة لإقامة الصلوات خلال فترة الصوم، والذي يمتد لـ55 يومًا، وتنتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.

وأكد أن جميع كنائس الأقصر سوف تلبي احتياجات من يطلب المساعدة، سواء من مأكولات أو مشروبات ساخنة، حتى تنتهى تلك الفترة بسلام.

أعلن محسن الشامى مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، أنه تم غلق مطار الأقصر الدولى وتغيير مسار كل رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم، لتهبط بمطار الغردقة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأوضح "الشامي" أنه تم غلق الطريق الصحراوى الغربى والشرقى ما بين الأقصر وقنا، وفقًا لقرارات السلطات المختصة، وذلك لحين تحسن الرؤية وهدوء العاصفة الترابية.

وتهيب محافظة الأقصر بقائدي السيارات الالتزام بكل القواعد المرورية على الطرق داخل المحافظة لضمان سلامة الأرواح وعدم وقوع أي حوادث على الطرق.

موضوعات متعلقة

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

«الأرصاد» عن طقس اليوم: أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

الصور

image description

الأمطار والطقس السيئ يحولان الغربية لمدن خاوية (صور )

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

مدبولي: الرئيس وجه قطاعات الدولة بالاستعداد لأى ظروف فى الأمطار

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

فرنسا تغلق صالة بمطار شارل ديجول

تعليق جميع مباريات دورى كرة القدم فى إسبانيا

بعد إصابة توم هانكس بكورونا.. أوبرا سيدنى تطهر منشآتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

غزل وحنين في قصائد شعراء سوريا احتفالًا باليوم العالمي للشعر

«لابس مزيكا» ديوان جمال فتحي الأحد القادم بمنتدى الشعر المصري

بعد تأجيل عمومية اتحاد الكتاب.. الأمير أباظة يحاصر مجلس الإدارة

«أرزة لبنان.. مسرحيات مارون نقاش».. جديد الهيئة العربية