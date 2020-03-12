كنائس الأقصر: نفتح أبوابنا لاستقبال المشردين

قال القس أرمانيوس فريد راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر، إن كنائس الأقصر سوف تفتح أبوابها لكل من يحتاج للمساعدة، في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد، بعدما ضربتها حالة من الطقس السيئ.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كنائس الأقصر مفتوحة لإقامة الصلوات خلال فترة الصوم، والذي يمتد لـ55 يومًا، وتنتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.وأكد أن جميع كنائس الأقصر سوف تلبي احتياجات من يطلب المساعدة، سواء من مأكولات أو مشروبات ساخنة، حتى تنتهى تلك الفترة بسلام.أعلن محسن الشامى مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، أنه تم غلق مطار الأقصر الدولى وتغيير مسار كل رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم، لتهبط بمطار الغردقة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية.وأوضح "الشامي" أنه تم غلق الطريق الصحراوى الغربى والشرقى ما بين الأقصر وقنا، وفقًا لقرارات السلطات المختصة، وذلك لحين تحسن الرؤية وهدوء العاصفة الترابية.وتهيب محافظة الأقصر بقائدي السيارات الالتزام بكل القواعد المرورية على الطرق داخل المحافظة لضمان سلامة الأرواح وعدم وقوع أي حوادث على الطرق.