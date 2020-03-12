غياب تام للشمس وانخفاض الإضاءة بالقصاصين (صور)

شهدت مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، غيابًا تامًا للشمس في الثانية ظهرًا وقلة وانخفاض ضوئها، كموعد أذان المغرب، مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح وبرق ورعد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كما شهدت قرى القصاصين وجودًا مكثفًا للمياه في شوارع القرى.وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة مصاحبة لرياح وأمطار وبرق ورعد في مختلف مدن المحافظة، فيما أكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عن تواصلها بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقرة، مشيرًا إلى جاهزية المحافظة بكل أحيائها وإعداد وتجهيز نقاط للتمركز بكل الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه، استعدادًا للتعامل مع أى موقف طارئ.وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية، مشيرة إلى بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير ما استدعى غلق الطرق هناك.