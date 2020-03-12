الجزائر ترجئ أنشطتها الثقافية بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تأجيل كل النشاطات واللقاءات والتظاهرات الثقافية في إطار الإجراءات الوقائية بعد ظهور فيروس كورونا.وقال بيان للوزارة اليوم إن "هذه الإجراءات تنطبق أيضًا على الفعاليات والنشاطات المبرمجة من طرف الجمعيات والمتعاملين الخواص في المرافق التابعة لقطاع الثقافة"، مشيرًا إلى تأجيل هذه النشاطات إلى تاريخ يحدد لاحقًا.وكانت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية قررت- أول أمس الثلاثاء- إجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور حتى 31 مارس الجاري مع تأجيل كل الأحداث الرياضية الدولية المقررة بالجزائر.