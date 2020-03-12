وزير الخارجية الجزائري يستقبل نظيره الفرنسي

التقى صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي يزور الجزائر اليوم.وعقد الجانبان جلسة مباحثات في مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بحضور وفدي البلدين.ومن المتوقع أن تشمل محادثات بوقادوم ولودريان الأزمة في ليبيا والوضع بدول الساحل الإفريقي، إلى جانب العلاقات الثنائية.وتعد هذه هي الزيارة الثانية للودريان للجزائر منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون منصبه، حيث كانت الزيارة الأولى في شهر يناير الماضي.