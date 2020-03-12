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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصرية للأدوية: انتظام العمل بفرعي الإسعاف والشكاوى أيام الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 02:53 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
أسامة الشندويلي
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أكد الدكتور كريم كرم، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، استمرار العمل بصيدلتي الإسعاف والشكاوى التابعة للشركة خلال أيام الطقس السيئ، والمتوقع أن تستمر من اليوم وحتى السبت.

وأضاف كرم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد إعلان مجلس الوزراء إجازة اليوم الخميس، اتفق على العمل بصيدلتي الإسعاف والشكاوى مستمر لخدمة الجمهور، مع تطبيق الإجازة بباقي الفروع، والتي تكون مفتوحة طوال الأسبوع حتى في أيام الإجازات العادية.

وأشار كرم إلى أن صيدلتي الإسعاف والشكاوى التابعة للشركة مفتوحة وتقدم خدماتها والقطاع الخاص لن يغلق أبوابه في ظل أزمة الطقس السيئ التي تستمر حتى السبت.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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