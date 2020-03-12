لطفي لبيب بديل سمير غانم في «ولاد إمبابة»

* مسلسل "ولاد امبابة" يروي قصة الحي الشعبي في إطار كوميدي اجتماعييواصل صناع مسلسل "ولاد إمبابة" التصوير بشكل شبه يومي داخل الديكور المخصص للعمل في منطقة الحزام الأخضر وهو الديكور الأساسي، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل على شاشة قناة النهار.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن المخرج ممدوح زكي دخل معسكرًا مغلقًا بفريق العمل وكثف ساعات التصوير التي وصلت لـ 17 ساعة في اليوم، وذلك سعيًا منه لإنهاء كل مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.وأشار المصدر إلى أنه تم منع الأجازات أو قبول أي أعذار نظرًا لضيق الوقت، لافتًا إلى أنه هناك عدة فنانين مرشحين ما زالوا يتعاقدون على المشاركة في بطولة المسلسل رغم البدء في تصويره بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين والمطربين الشعبيين كضيوف شرف ضمن الأحداث.وأضاف المصدر أن الجهة المنتجة تعاقدت مع الفنان لطفي لبيب خلال الأيام القليلة الماضية ليكون بديلًا الفنان سمير غانم وذلك بسبب ظروف صحية للأخير اضطرته للاعتذار عن القيام بالدور في اللحظات الأخيرة، مشيرًا إلى أن لطفي لبيب سيجسد دور رجل مزواج يقع في غرام كل الفتيات رغم كبر سنه.وأشار المصدر إلى أن أحداث المسلسل تروي قصة الحي الشعبي في إطار كوميدي اجتماعي حول سيدة تُدعى "امبابة" والتي تجسدها الفنانة فريدة سيف النصر، وتعاني من زيغ عين زوجها الذي يجسده الفنان لطفي لبيب، ولديهم أبناء كثيرون ومنهم الفنان سعد الصغير الذي يعشق الغناء ويمارس هوايته المفضلة وهي الغناء على المقهى الرئيسي بمنطقتهم والذي يترأسه الفنان نادر أبو الليف الذي يجمع كل المطربين المشهور منهم والمغمور ويتعرض أبناء "إمبابة" للعديد من المشاكل فيما بينهم بسبب الإرث وبعض الأزمات الأخرى تظهرها الأحداث."ولاد إمبابة" بطولة كل من الفنان لطفي لبيب وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتي فؤاد وعبدالله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكري، ويتم طرحه في موسم رمضان المقبل، وينتمي إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.