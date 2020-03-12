ضبط 2 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط أكثر من 2 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن تابع لشركة لإدارة المطاعم غير مرخص بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.تلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة لإدارة المطاعم "بدون ترخيص" بمدينة العبور لحيازته (2،482) طن سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية، زبدة، سجق، دقيق فاخر، فول، سكر حر" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.