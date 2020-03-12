مطالب بمبادرة لإنقاذ البورصة أسوة بالقطاعات الأخرى

قال الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن التذبذبات من طبيعة الأسواق لخلق الفرص، لكنَّ ضعف السيولة وتراجع حجم السوق لهما مجموعة من الأسباب والنتائج بعضها يخص الصناعة نفسها، والبعض الآخر يخص الاقتصاد الكلى بشكل عام، مشيرًا إلى أن البورصة فقدت 22%، منذ بداية العام الجاري 2020 ليصل مؤشرها الرئيسى "EGX30" لأدنى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف، فضلًا عن تراجع متوسط قيم التعاملات اليومية بنسبة كبيرة عن العام الماضى، كما شهد السوق انسداد شريان الطروحات بعد تأجيل الطروحات الحكومية أكثر من مرة.وفي السياق ذاته، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر القابضة، خلال "القمة السنوية لأسواق المال"، إنَّ أعداد المستثمرين في السوق تراجعت بصورة كبيرة جدًا على مدار السنوات العشر الماضية، وجزء كبير يرجع إلى الخسائر التي لحقت بالمستثمرين بسبب نقص الوعي، فضلًا عن عدم تجدد دماء السوق بمتعاملين جدد وأجيال جديدة من المستثمرين بأعمار أصغر.وركز رشاد على الحملات الدعائية التي قامت بها البورصة المصرية لرفع الوعي بالسوق خلال الشهرين الماضيين، والتي واجهت حملات عدائية من داخل سوق المال نفسه، وترهيب الأفراد من الدخول للبورصة.وطالب رشاد، الحكومة بضرورة الاهتمام بالبورصة المصرية بصورة أكبر، خاصةً أن المال العام أكبر مساهم في الشركات المقيدة في السوق، مشيرًا إلى الضرائب المفروضة على السوق والمحاولات المتواصلة مع وزارة المالية لإلغائها بعد ثبوت ضعف العائد منها وفداحة الخسائر التي تكبدها رأس المال السوقى والتداولات اليومية، أمر يحتاج لوقفة، موضحًا أن دعم الاستثمار المحلى عبر مجموعة من المبادرات والتي قدمها البنك المركزي يحتاج ضم سوق المال لتلك المبادرات، خاصةً أنه سيجذب من خلفه المستثمر الأجنبي.وأضاف أن عمليات الدعاية والترويج السلبي يلام عليه العاملون بسوق المال والمستثمرون في السوق أنفسهم ولا يجب التركيز على فترة قصيرة الأجل للترويج للسوق على أن كله خسائر، فدائمًا هناك مكسب وخسارة.