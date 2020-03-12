لإنقاذهم.. «التضامن» تناشد بالإبلاغ عن المشردين على «16439»

أهابت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى المتواجدين في الشارع من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.وأكدت الوزارة، في بين صحفي، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت أجهزة الوزارة المختلفة بسرعة التعامل مع الكبار بلا مأوى مع دخول دخول فصل الشتاء، وتعرض عدد من المحافظات للأمطار والسيول.وأضافت، أن الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، نظمت اجتماعًا تنسيقيًا بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلا مأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم في ظل موجة الطقس السيئ.