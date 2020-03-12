إصابة سيدة إثر سقوط شجرة على توك توك بقنا

أصيبت سيدة بكسور وكدمات، عصر اليوم الخميس، وذلك جراء سقوط شجرة على توك توك كانت تستقله في قرية الدير الشرقى غرب مدينة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده ورود إشارة من مركز شرطة قنا، مفادها إصابة هنية محمد، 42 عامًا، بكسور وكدمات، إثر سقوط نخلة على توك توك كانت تستقله بالطريق الزراعى بقرية الدير الشرقي، غربي مدينة قنا وذلك بسبب موجة الطقس السيئ.تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.