سفاجا: 8 تمركزات لمواجهة السيول المحتملة حسب خطة أزمات المدينة

أكدت الدكتورة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ الخطة العامة لمواجهة الطوارئ والأزمات والمعتمدة من المحافظة، بتواجد غرفة العمليات على مدار الساعة والمكلفة بمتابعة التغيرات الجوية، مشيرةً إلى أنه تم التأكد من تواجد المعدات وتمركزها فى 8 أماكن "كيلو 5 - كيلو 40 سفاجا قنا- كيلو 12 طريق الغردقة كريازي - طريق القصير- طريق سفاجا سوهاج- داخل المدينة- قرية أم الحويطات- قرية النصر"، بكامل جاهزيتها واستعدادها بمعدات الوحدة المحلية ومشاركة الشركات بالمدينة.وأشارت المغربى إلى أن الوضع الحالى للأحوال الجوية بالمدينة يشير إلى الاستقرار، موضحًا أن غرفة العمليات بالمدينة، على استعداد تام للتعامل مع أي طارئ.وأهابت رئيس المدينة بالسائقين بالطرق السريعة والمواطنين بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة نحو أى تغيرات مناخية.