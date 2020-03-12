البحرين تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة التاجى فى العراق

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي في العراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد قوات التحالف.وأكدت وزارة الخارجية، حسبما أوردت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس، دعم المملكة لقوات التحالف الدولي فيما تبذله من جهود لأجل أمن واستقرار العراق والمنطقة، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما من هذه الأعمال الإرهابية والقوى الداعمة لها.