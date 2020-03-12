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محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبي تنضم إلى عضوية نادي نفوط القياس العالمية

الخميس 12/مارس/2020 - 02:40 م
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي
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تعتزم إمارة أبوظبي من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" دخولها إلى نادي الدول التي تصدر معيارا قياسيا لخامتها من النفط، وذلك بعد الإعلان قريبا عن أسعار البيع المستقبلية لخام (مربان) لشهري مارس وأبريل 2020، الأمر الذي سيمنح العملاء التخطيط بشكل أفضل من جهة ويسبغ على اسم الإمارة والإمارات قيمة مضافة جديدة من عناصر القوة الناعمة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس، أن نفوط العالم تصنف حسب مواقع الإنتاج (برنت من بحر الشمال، وغرب تكساس في الولايات المتحدة)، أو حسب كثافتها.. ولكل من هذه الخامات معاييرها القياسية التي تشكل مفردات عقود البيع الدولية، وأنه ضمن هذه اللوحة العالمية بمختلف عناصر القوة الظاهرة أو الضمنية، فإن خام (مربان) سيصبح، معيارا قياسيا عالميا مشكلا بذلك ذراعا جديدا في القوة الناعمة التي توظفها (أدنوك) لاستدامة التنمية الوطنية الشاملة.

كانت أبوظبي أعلنت في وقت سابق عن ارتقائها إلى المرتبة السادسة في مخزون النفط والغاز على مستوى العالم، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للبترول برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، وكان جوهر الرسالة لهذا الإنجاز هو أن القوة الناعمة لدولة الإمارات تكتسب، بالنمو المؤسسي، حيث أظهرالإجتماع الزيادة المكتشفة 7% في الاحتياطي النفطي ترفع المخزون إلى 105 بلايين برميل، تشكل 20% من الاحتياطي العالمي.

وتم -خلال الاجتماع- إطلاق آلية تسعير جديدة لخام (مربان) تمكن أبوظبي من اتساع رقعة تداول نفطها في الأسواق العالمية وفي ذلك ترجمة لمضامين الشراكات الاستراتيجية الدولية التي عقدتها القيادة الامارتية خلال السنوات القليلة الماضية مع العديد من الدول المتقدمة.

يشار إلى أن إطلاق تسعيرة لخام مربان، تعني أن 1.7 مليون برميل من نفوط أدنوك، سيصبح تسويقها، عقودا مستقبلية مرفوعا عنها العرف السابق باقتصار البيع على الشركات التي لها مصاف، وأن أدنوك تنتج 4 نوعيات من الخام، منسوبة لحقولها البرية والبحرية: مربان، وأم لولو وداس ثم زقوم العليا.

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