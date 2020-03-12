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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كردستان العراق يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي

الخميس 12/مارس/2020 - 02:39 م
قوات التحالف الدولي
قوات التحالف الدولي
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أدان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي الموجودة في معسكر التاجي بالعاصمة العراقية بغداد الليلة الماضية، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من جنود التحالف الدولي.

وعبَّر رئيس إقليم كردستان - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - عن تعازيه لأسر الضحایا ودولھم، معتبرًا أن هذا الهجوم سابقة خطيرة تضر بمصالح العراق وتعرض الوضع في البلد للخطر، خاصة أن الإرهاب ما زال يشكل تهديدًا حقيقيًا، ولا يزال "داعش" يمثل تهديدًا جديًا لأمن العراق والمنطقة، والقضاء علیە بحاجة إلی تعاون ودعم التحالف الدولي.

وناشد رئيس إقليم كردستان الجهات المسؤولة تعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء، والحؤول دون تكرار هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تؤدي إلى التوتر وتزيد الأوضاع تأزمًا.

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