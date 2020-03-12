«أمهات مصر» يشكر رئيس الوزراء على قرار وقف الدراسة اليوم

أعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن شكرها لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.وأضافت أحمد، في تصريحات صحفية، أن الطقس اليوم الخميس سيئ للغاية بسبب الأمطار والسيول الغزيزة على جميع أنحاء الجمهورية، ما يصعب السير في الطرقات، ويصعب مهمة الطلاب في الوصول للمدارس والجامعات.ولفتت أحمد إلى أن "إذا كان الطلاب ذهبوا إلى المدارس والجامعات اليوم الخميس، كانت بكل تأكيد تحدث كارثة سواء كانت متعلقة بماس كهربائي أو وقف الطرق أو أصابة التلاميذ والطلاب بنزلات البرد الشديدة"، مقدمة الشكر لرئيس الوزراء علي قراره الحكيم وحسن تقدير الموقف قبل وقوعه.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.