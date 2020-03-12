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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقف محاكمة رئيس الوزراء الماليزى السابق بسبب «كورونا»

الخميس 12/مارس/2020 - 01:49 م
نجيب تون عبد الرزاق
نجيب تون عبد الرزاق
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توقفت محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب تون عبدالرزاق، في تهم فساد اليوم الخميس، وذلك بعد عدم حضور فريق الدفاع عنه بعد ورود أنباء حول بقائهم في العزل الذاتي في تخوفات من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن محكمة كوالالمبور علمت أن فريق دفاع عبدالرزاق يخضع حاليا للعزل الذاتي بعد أن قام رئيس الفريق مؤخرا بمخالطة إحدى أعضاء فريقه التي تم تشخيص إصابتها بـ"كورونا"، إلا أنه يشكك العديد من المتابعين للقضية في صحة هذه الأنباء، معتبرين أن ذلك أداة لتأجيل المحاكمة لا أكثر.

وكانت وجهت إلى عبدالرزاق والمقربين منه اتهامات بنهب مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا السيادي واستخدام تلك الأموال لصالحهم الشخصي؛ حيث أسهمت هذه الاتهامات بشكل رئيسي في الإطاحة برئيس الوزراء السابق من منصبه في عام 2018، واعتقاله ومثوله للمحاكمة منذ ذلك الوقت.

يذكر أن ماليزيا لديها 149 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس الوبائي.

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