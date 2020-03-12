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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى يتابع أوضاع الطقس السيئ مع المحافظين من «عمليات الحكومة»

الخميس 12/مارس/2020 - 01:46 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل غرفة عمليات الحكومة، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.

وعقب وصوله اطلع رئيس الوزراء على تقارير الجهات المعنية والوضع الميدانى فى المحافظات، ومناقشة آليات التعامل مع الوضع.

ومن ثم دخل الدكتور مصطفي مدبولي فى مناقشات مع المحافظين من خلال شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة الأوضاع الميدانية، وبحث توفير أي احتياجات طارئة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخى التى تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة.

فيما أعلنت رئاسة الوزراء قبل قليل متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىئ.

وأوضحت الوزيرة أن فرق وزارة التضامن الإجتماعي على أُهبة الاستعداد وفق حالة الطوارئ القصوى، للتحرك حال وقوع خسائر نتيجة السيول في بعض المناطق، مؤكدة أنه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزًا، وتوفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب، إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي، لسد حالة الاحتياج لدى أى من الأسر التى يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها جراء السيول.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى استعداد جمعية الهلال الأحمر بحقائب كافية من الإسعافات الأولية والأدوية، وتوفير العدد اللازم من الأطباء، مضيفة أن عددًا كبيرًا من المتطوعين على أهبة الاستعداد، مشيرة إلى أن التنسيق قائم مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتوفير مواد غذائية وبطاطين في حالات الطوارئ بصفة خاصة في القرى.

وأضافت الوزيرة أنه تم فتح خط اتصال مع غرفة العمليات في مركز دعم واتخاذ القرار لمتابعة الموقف والاستجابة لأى توجيهات، مؤكدة أن الأمور حتى الآن مستقرة، وأن الخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو تمثلت في وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء نتجت عنها فقط خسائر في الممتلكات، كما سقط سقف منزل بسوهاج ما تسبب في وفاة مواطن، وجار إسعاف حالتين حاليًا.

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