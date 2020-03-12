300 حالة إصابة بـ«كورونا» في النمسا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في النمسا وصلت بالفعل إلى أبعاد دراماتيكية بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 300 إصابة.وقال كورتس- في كلمته أمام مجلس الأمن الوطني- اليوم الخميس إنه إذا لم يتم احتواء الانتشار السريع للفيروس فإن هذا العدد سيتجاوز عدة آلاف في أقل من أسبوع.وأشار كورتس إلى أن الحكومة تكثف جهودها لاحتواء المرض خاصة إنقاذ حياة المسنين، حيث اتخذت الحكومة خطوات صارمة مثل القيود المفروضة على الجامعات والمدارس والمناسبات.ولفت إلى أن الإجراءات الحالية لا يمكن لها إيقاف الفيروس ولكن يمكن إبطاؤه حتى لا ينتشر بسرعة في كل الدولة.