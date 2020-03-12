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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا تجبر سريلانكا على إغلاق مدارسها

الخميس 12/مارس/2020 - 01:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مسئولون عن أن الحكومة السريلانكية قدمت موعد العطلات المدرسية، اليوم، وأغلقت جميع المدارس بأثر فوري كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر وزير التعليم دولاس ألاهابيروما، في مؤتمر صحفي، أن العطلات المدرسية المقرر أن تبدأ في 3 أبريل تقدمت أسبوعين، وسوف تظل جميع المدارس مغلقة حتى 20 أبريل، وقال: "الهلع بين الآباء دفع الحكومة إلى إعلان العطلات".

وسجلت سريلانكا حتى الآن حالتي إصابة بالفيروس، أحدهما سائح صيني تعافى وغادر البلاد بينما الآخر، وهو مرشد سياحي محلي، لا يزال يتلقى العلاج.

ومن ناحية أخرى، نظم سكان شرق سريلانكا، اليوم الخميس، احتجاجًا أغلق المتاجر وشل حركة وسائل النقل على قرار الحكومة بفتح مراكز حجر صحي في منطقتهم.

وحتى الآن، تم وضع أكثر من 600 شخص، معظمهم من السريلانكيين الذين عادوا من كوريا الجنوبية وإيطاليا، قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

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