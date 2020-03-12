وجبة ساخنة و50 جنيهاً مكافأة لـ«عمال المنوفية تحت المطر»

استمر هطول الأمطار بغزارة على جميع أنحاء محافظة المنوفية بمدنها وقراها، وكان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قد تابع أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع مدينة شبين الكوم للاطمئنان على الحالة العامة، وقام بتوزيع وجبة غذائية ومكافأة مالية على كافة العاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار وعمال تحسين البيئة، موجها الشكر لكل العاملين على المجهود المبذول في ظل ظروف الطقس القاسية.وقد قرر المحافظ رفع أجرة عامل النظافة باليومية إلي 50 جنيهًا للفترة الواحدة، ويجوز العمل لفترتين، ومن جانبهم أعرب العمال عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم في هذه الأجواء الصعبة.وأثناء الجولة وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس حي غرب ببذل المزيد من الجهد والدفع بالمعدات اللازمة لشفط جميع بؤر تجمعات المياه المتواجدة بشوارع العاصمة، وضرورة التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.وعلى جانب آخر كلف المحافظ، محمد موسي، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، بالتواجد الميداني بالشارع والمرور علي أعمال شفط تجمعات المياه بالوحدات، كما أصدر توجيهاته لكل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتوفير وجبة غذائية ومكافأة مالية للعاملين في شفط تجمعات الأمطار حرصا على العمال.هذا ويتابع محافظ المنوفية على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيئ.