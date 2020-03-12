بشارة: يجب على أصحاب المحلات عدم وضع البضائع خارجها

طالب اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها للحفاظ عليها، وعدم إلحاق الضرر بها أو بالآخرين، بسبب موجة الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد فى الوقت الراهن.أكد محافظ الإسماعيلية على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والتى استعدت تماما للتعامل مع توقعات الطقس السيئ، الذى تتعرض له البلاد.وأشار إلى أن هناك تواصلا بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقرة، لافتا إلى جاهزية المحافظة بكل أحيائها وإعداد وتجهيز نقاط للتمركز بكل الشوارع ونشر المعدات وسيارات شفط المياه استعدادا للتعامل مع أى موقف طارئ.وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية، مشيرة إلى بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير ما استدعى غلق الطرق هناك.