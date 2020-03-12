انهيار «تندة» بكورنيش الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت حالة سوء الأحوال الجوية، الذي تمر به البلاد خلال الفترة الحالية، في تهشم "تندة طوبية" على كورنيش الإسكندرية بمنطقة لوران، نظرا لغزارة الأمطار المتساقطة وشدة سرعة الرياح.وشهدت محافظة الإسكندريةن منذ صباح اليوم، حالة من الطقس السيئ، متمثلة في سقوط الأمطار الغزيرة على معظم أنحاء المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة وكثافة السحب.هذا وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.وصرح الشريف، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة، لمتابعة تداعيات الموقف، مؤكدا على أن هناك متابعة ميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.وأوضح الشريف، أنه رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وأحياء المحافظة وشركات المرافق من الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الكهرباء والغاز، وجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسكندرية، ومديرية التضامن، ومديرية التموين، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، كما تم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع وتشكيل نوباتجيات متتالية للعمل على مدار 24 ساعة بجميع المرافق وأجهزة المحافظة.