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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نفوق حمار صعقًا بالكهرباء فى كفر الشيخ ونجاة صاحبه

الخميس 12/مارس/2020 - 01:34 م
حمار
حمار
مصطفى عنز
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تسبب أحد أعمدة الإنارة المُتهالكة فى مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، فى نفوق حمار، وأنقذت العناية الإلهية صاحبه من الموت.

وقال أشرف أبو زيد، أحد الأهالى، لـ"الدستور"، إنّ صاحب الحمار يُدعى، "ماهر أبو الشحات"، وكان ذاهبًا إلى حقله فى الصباح الباكر، ولقى الحمار حتفه بمجرد لمسه عامود إنارة بشارع مستشفى الحميات، وحاول صاحبه إنقاذه، إلا أنه تأثر بالكهرباء وابتعد عنه.

وأضاف "أبو زيد"، أن العناية الإلهية أنقذت صاحب الحمار من الموت المُحقق صعقًا، بعدما دفعته الكهرباء بعيدًا، مطالبًا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التحرك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القرى، وتراكم المياه فى الشوارع والميادين العامة، وسجلت درجات الحرارة 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح 21 كم فى الساعة.

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