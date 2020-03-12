رئيس الوزراء يطالب المحافظين بالتواجد فى الشارع

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المحافظين بالاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية والتواجد فى الشارع لتفقد الأحوال لحظة بلحظة.ووجه رئيس الوزراء خلال اجتماع ليستمع فيه إلى تقارير المحافظين حول جهود تداعيات الطقس السيئ، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بالتواجد في الشوارع والحرص على توفير الاستعدادات الكاملة لمواجهة الطقس.فيما أجرى رئيس الوزراء فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة.