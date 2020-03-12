بسبب الرياح.. إصابة طفلين سقطت عليهما نخلة بسوهاج

أدى سقوط نخلة بسبب شدة الرياح بمدخل قرية التابعة لمركز ومدينة أخميم في محافظة سوهاج، إلي إصابة طفلين شقيقين.وتبين من المعاينة سقوط نخلة على الطفلين بمدخل قرية نيدة، بسبب شدة الرياح، ونتجت عن الواقعة إصابة طفلين شقيقن وهما: "فهد هشام فرحات"،"12 عامًا"، و "رجب هشام فرحات"،" 9 أعوام"، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، وتم إرسال سيارة إسعاف لمقر الحادث لنقلهما إلى مستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.وتشهد محافظة سوهاج، هبوب رياح متوسطة محملة بالأتربة، تسود جميع أرجاء المحافظة، كما شهدت عدة مناطق انقطاع التيار الكهربائي بسبب شدة الرياح.