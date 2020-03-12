رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 نصائح للفلاحين من الإرشاد الزراعى بالغربية

الخميس 12/مارس/2020 - 01:29 م
الفلاحين
الفلاحين
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
قدمت الإدارة العامة للإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية، بقيادة المهندس محمد سلام، مدير عام الإرشاد الزراعى، ٦ نصائح للمزارعين، للحفاظ على الزراعات خلال هذا الطقس.

وأكد مدير عام الإرشاد أن أولى تلك النصائح الابتعاد عن الأيام التي تزيد فيها سرعات الرياح عند إجراء الريات الخاصة بالقمح والبطاطس الشتوية أو الفول.

وشدد على المزارعين بسرعة ترميم النمو لمعظم المحاصيل (الخضر)، خاصة البطاطس الصيفي والطماطم والقرعيات، لأن النمو ما زال فى مراحل ضعيفة، ويتم الرش بمنقوع السوبر فوسفات مع سلفات البوتاسيوم.

وأهاب بالمزارعين، الانتهاء من إجراء رشة وقائية على معظم المحاصيل ضد عدد من الأمراض المتوقع ظهورها وانتشارها خلال هذه الأجواء من المناخ "الرش بأوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو أزوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس، بالمعدلات الموصى بها، الندوات والتبقعات الفطرية والبكتيرية على الطماطم والبطاطس الصيفية والكنتالوب والبطيخ والخيار(اللفحة الصمغية) - لفحة الكمون - إنثراكنوز الفول والبسلة - حقن مبيدات الأعفان لشلل الكمون (مون كت + توبسين).

وشدد على المزارعين الاستعداد تمامًا لعمليات الوقاية ضد الصدأ الأصفر على القمح في المناطق والأحواض في الدلتا (خاصة على الزراعات البدرية (أول نوفمبر 2019) وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة 171 بالتحديد)، بالمادة الفعاله دايفينوكونازول (المبيدات: تلت - فانجشو- سومى ايت -بانش- دورادو -بليز- نصر زول)، وفي انتظار تقارير التنبؤ التي تعتمد على تسجيل أو ظهور لجراثيم الفطر في مصايد الجراثيم وعلى توفر الظروف المناخية المناسبة.

وطالب المزارعين، الرش بمادة سيموكسونيل، لمنع الإصابة بالبياض الزغبي (الترابة السودا) واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، ويناسبه هذه الظروف من الجو.

ونوه بأنه يجب على المزارعين توقع بعض الآفات الحشرية المهمة، وأهمها تربس البصل والثوم وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على الفول والبطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون، وذبابة الفاكهة في البرتقال.

موضوعات متعلقة

رد أمريكى قوى على الهجوم الصاروخى قرب بغداد.. وسقوط قتلى

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

بعد شائعات انفصاله عن أنغام.. أحمد إبراهيم: حقك عليا يا ست الستات

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

الصور

image description

الأمطار والطقس السيئ يحولان الغربية لمدن خاوية (صور )

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر الخميس 12-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

فرنسا تغلق صالة بمطار شارل ديجول

تعليق جميع مباريات دورى كرة القدم فى إسبانيا

بعد إصابة توم هانكس بكورونا.. أوبرا سيدني تطهر منشآتها

إيقاد الشعلة الأوليمبية فى اليونان دون حضور جمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

بعد تأجيل عمومية اتحاد الكتاب.. الأمير أباظة يحاصر مجلس الإدارة

«أرزة لبنان.. مسرحيات مارون نقاش».. جديد الهيئة العربية

«رجال غسان كنفانى» على طاولة نادى كتاب المصرية اللبنانية

«السعيد» تعلن عن مسابقاتها الأولى في الرواية الإنجليزية