6 نصائح للفلاحين من الإرشاد الزراعى بالغربية

قدمت الإدارة العامة للإرشاد بمديرية الزراعة بالغربية، بقيادة المهندس محمد سلام، مدير عام الإرشاد الزراعى، ٦ نصائح للمزارعين، للحفاظ على الزراعات خلال هذا الطقس.وأكد مدير عام الإرشاد أن أولى تلك النصائح الابتعاد عن الأيام التي تزيد فيها سرعات الرياح عند إجراء الريات الخاصة بالقمح والبطاطس الشتوية أو الفول.وشدد على المزارعين بسرعة ترميم النمو لمعظم المحاصيل (الخضر)، خاصة البطاطس الصيفي والطماطم والقرعيات، لأن النمو ما زال فى مراحل ضعيفة، ويتم الرش بمنقوع السوبر فوسفات مع سلفات البوتاسيوم.وأهاب بالمزارعين، الانتهاء من إجراء رشة وقائية على معظم المحاصيل ضد عدد من الأمراض المتوقع ظهورها وانتشارها خلال هذه الأجواء من المناخ "الرش بأوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل أو أزوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس، بالمعدلات الموصى بها، الندوات والتبقعات الفطرية والبكتيرية على الطماطم والبطاطس الصيفية والكنتالوب والبطيخ والخيار(اللفحة الصمغية) - لفحة الكمون - إنثراكنوز الفول والبسلة - حقن مبيدات الأعفان لشلل الكمون (مون كت + توبسين).وشدد على المزارعين الاستعداد تمامًا لعمليات الوقاية ضد الصدأ الأصفر على القمح في المناطق والأحواض في الدلتا (خاصة على الزراعات البدرية (أول نوفمبر 2019) وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة 171 بالتحديد)، بالمادة الفعاله دايفينوكونازول (المبيدات: تلت - فانجشو- سومى ايت -بانش- دورادو -بليز- نصر زول)، وفي انتظار تقارير التنبؤ التي تعتمد على تسجيل أو ظهور لجراثيم الفطر في مصايد الجراثيم وعلى توفر الظروف المناخية المناسبة.وطالب المزارعين، الرش بمادة سيموكسونيل، لمنع الإصابة بالبياض الزغبي (الترابة السودا) واللطعة الأرجوانية على البصل والثوم، ويناسبه هذه الظروف من الجو.ونوه بأنه يجب على المزارعين توقع بعض الآفات الحشرية المهمة، وأهمها تربس البصل والثوم وتربس الأزهار في فلفل الصوب والمن على الفول والبطاطس وفراشة الياسمين أو دودة براعم الزيتون، وذبابة الفاكهة في البرتقال.