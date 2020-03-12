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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقف حركة الصيد بالإسماعيلية

الخميس 12/مارس/2020 - 01:28 م
الإسماعيلية
الإسماعيلية
مصطفى دياب
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توقفت حركة الصيد ببحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شهدت هبوب رياح مصاحبة لأمطار وبرق ورعد.

فيما رفعت محافظة الإسماعيلية، حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تتعرض له البلاد فى الوقت الراهن والذي يستمر ليومين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من زيادة شدة وغزارة الأمطار والرياح في الساعات المقبلة، وتشكيل السيول مع نهاية اليوم على المناطق الجبلية، مشيرة إلى بدء العواصف الترابية جنوب البلاد حاليًا حيث تأثرت الرؤية الأفقية بشكل كبير ما استدعى غلق الطرق هناك.

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