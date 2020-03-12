موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وتواصل استقبال السفن رغم حالة الجو

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن مؤانى بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وتواصل استقبال السفن المترددة عليها، رغم عدم استقرار الأحوال الجوية، وما يصاحبها من أمطار وسرعة رياح قد تؤثر على حركة السفن.فقد تم رفع درجة الاستعداد بموانئ بورسعيد لمواجهة أى طوارئ قد تنتج عن هذا الجو السيئ من خلال تنفيذ شبكة صرف صحى لتصريف الأمطار وتشكيل مركز للعمليات من إدارات موانئ بورسعيد المختلفة، بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 20 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وغادرت الميناء سفينتان وتوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 3 سفن وتوجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.