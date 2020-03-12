مطالب بإلغاء طابور المدراس لمواجهة كورونا.. وشوقي يرد

تعددت مطالبات لبعض المعلمين بالعمل على إلغاء طابور المدرسة خوفا من التجمع فيه، وانتشار فيروس كورونا بين الطلاب، وناشد معلم يدعى محمد حجازي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالعمل على إلغاء الطابور في المدارس ذات الكثافة العالية والمساحات القليلة كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية، عبر جروب المعلمين "تمرد معلمي مصر".ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا: "الرسالة وصلت".وعلقت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، جميع الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ووجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.