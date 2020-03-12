رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مطالب بإلغاء طابور المدراس لمواجهة كورونا.. وشوقي يرد

الخميس 12/مارس/2020 - 01:27 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
طباعة
تعددت مطالبات لبعض المعلمين بالعمل على إلغاء طابور المدرسة خوفا من التجمع فيه، وانتشار فيروس كورونا بين الطلاب، وناشد معلم يدعى محمد حجازي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالعمل على إلغاء الطابور في المدارس ذات الكثافة العالية والمساحات القليلة كنوع من الإجراءات الاحترازية للوقاية، عبر جروب المعلمين "تمرد معلمي مصر".

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قائلا: "الرسالة وصلت".

وعلقت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، جميع الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.

كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن .. أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-3-2020 في الأسواق

السعودية تعلن إصابة 21 مصريًا بـ«كورونا» في مكة المكرمة

حسام حبيب يمنع شيرين من الغناء

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

الصور

image description

الأمطار والطقس السيئ يحولان الغربية لمدن خاوية (صور )

image description

سموحة يُسقط الأهلي في أول تعادل بالدوري (صور)

image description

الليلة الكبيرة.. «الدستور» تحاور تلاميذ صلاح السقا في عيد ميلاده

image description

سحب كثيفة تغطي سماء القاهرة (صور)

image description

جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لمقتل عريس ضربا على يد أهل زوجته في طلخا

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

ذروة الأمطار الرابعة مساءً.. والرياح تصل لـ70 كيلو/ ساعة

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر الخميس 12-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

دراسة جديدة تفسر طريقة انتشار كورونا

منوعات

فرنسا تغلق صالة بمطار شارل ديجول

تعليق جميع مباريات دورى كرة القدم فى إسبانيا

بعد إصابة توم هانكس بكورونا.. أوبرا سيدني تطهر منشآتها

إيقاد الشعلة الأوليمبية فى اليونان دون حضور جمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
تصفير عدّاد بوتين!
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «2»
حسين عثمان
لا أتمناه مصريًا خالصًا
صفوت البياضي
داء بلا دواء.. ولكن
المزيد

الثقافة

بعد تأجيل عمومية اتحاد الكتاب.. الأمير أباظة يحاصر مجلس الإدارة

«أرزة لبنان.. مسرحيات مارون نقاش».. جديد الهيئة العربية

«رجال غسان كنفانى» على طاولة نادى كتاب المصرية اللبنانية

«السعيد» تعلن عن مسابقاتها الأولى في الرواية الإنجليزية