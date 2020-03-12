ضبط متهما أدار وكرا لتصنيع الحشيش في الجيزة

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى إحدى القضايا، بالاتجار فى مخدر الحشيش ومحاولته إعادة تدويره وتصنيعه كميات كبيرة منه متخذًا من دائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز الشرطة، وبحوزته (2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، وكمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، ومكبس هيدروليكى، وعجانة كهربائية، وقالب معدني "إسطمبة، أكلاشيه معدني بمشتملاته "، ومجموعة من الأوانى المعدنية تستخدم في إعادة تدوير المخدر، ومبلغ مالى قدره 7300 جنيه، وهاتف محمول، وميزان).وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامه للأدوات والخامات فى عمليات التصنيع، وأن المبلغ النقدي من متحصلات البيع واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات المختصة.