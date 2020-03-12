أحمد كرارة «شرير» فى مسلسل «حب عمرى»

يشارك الفنان أحمد كرارة في بطولة مسلسل "حب عمري" الذي يخوض من خلاله الفنان هيثم شاكر أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ويجسد كرارة خلال المسلسل دور شاب ذى نفوذ واسع، يفعل كل ما يريده بنفوذه، لذلك يتصف بالشر، والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبدالعزيز حشاد.وكان صناع العمل قد بدأوا تصوير أول المشاهد داخل الديكور الأساسي للعمل بالمنصورية بمنطقة أبورواش في الصليبة، وجمعت المشاهد الأولى كل من المطرب هيثم شاكر، والفنانة منة فضالي، والفنان ميدو عادل.مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالى، أحمد كرارة، تامر فرج، أماني كمال، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.