الهند تمنع سفر وزرائها بسبب انتشار كورونا

منعت الهند، اليوم الخميس، سفر وزرائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 73 حالة.وكشفت الهند، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 68 حالة.وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدة في مدينة مومباي، بينما تم تسجيل 6 حالات في مدينة بوني، فيما قامت السلطات الصحية على الفور بعزل المصابين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت، أمس، عن تعليق جميع التأشيرات السياحية حتى 15 أبريل المقبل، للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".