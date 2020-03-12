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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام عمل الأنشطة التموينية بالإسكندرية رغم سوء الطقس

الخميس 12/مارس/2020 - 01:23 م
الأنشطة التموينية
الأنشطة التموينية
هبة عويضة
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تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل بكل الأنشطة التموينية بمحافظة الإسكندرية، رغم استمرار حالة الطقس السيئ، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل والتأكد من انتظام العمل التمويني بالمحافظة.

وقاد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حملة للمرور على القطاعات التموينية للتأكد من انتظام العمل، والتفتيش على كل الأنشطة التموينية، وتبين من التفتيش انتظام العمل بالصوامع والمطاحن ولا توجد أى معوقات، وانتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين ولا توجد مشاكل فى هذا القطاع.

تم التأكد من انتظام الأنشطة البترولية، وتوافر جميع أنواع وقود السيارات من سولار وبنزين بأنواعه، وكذلك انتظام مستودعات أسطوانات البوتاجاز، وتوافر جميع السلع الغذائية بالأسواق من خضر وفاكهة، وانتظام العمل بالمجمعات الاستهلاكية وصرف المقررات التموينية، ونقاط الخبز وتوافر السلع بكميات وفيرة.

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