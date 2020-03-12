محافظ بورسعيد يتابع تطورات حالة الطقس من غرفة العمليات الرئيسية

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم عبر غرفة العمليات الرئيسية التي ترأسها اليوم بالديوان العام الحالة العامة للطقس، عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس الغير مستقر والذي يستمر لمدة ٣ ايام.وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة شفط اي تجمعات لمياه الأمطار بكافة أحياء المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والعميد ابراهيم عزب مدير ادارة الأزمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة مع أعضاء غرف العمليات على مدار 24 ساعة للتوجه والتدخل والدعم في أي أمور طارئة نتيجة موجة الطقس الغير مستقر واطمئن المحافظ على انتشار سيارات شفط المياه بجميع الأحياء وكذلك تواجد أطقم فنية في جميع مديريات الخدمات.وبدأت منذ الصباح الباكر كافة أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.