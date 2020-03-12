«الصحة العالمية»: كورونا وباء عالمى يمكن السيطرة عليه

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" وباء عالمي يمكن السيطرة عليه إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.وقال "جيبريسوس" للدبلوماسيين في جنيف: "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".