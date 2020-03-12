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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا يهبط ببورصات أوروبا لأدنى مستوى فى 3 سنوات

الخميس 12/مارس/2020 - 12:22 م
كورونا
كورونا
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استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الخميس على انخفاض جماعي حاد، مسجلة أدنى مستوى لها في 3 سنوات؛ متأثرة بإعلان فيروس (كورونا) جائحة عالمية، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمكافحة انتشار المرض.

وهبط مؤشر (يورو ستوكس 600) أكثر من 6.31%، ليصل إلى 312 نقطة مسجلُا أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، كما تراجع الفرنسي (كاك) بنسبة 6.02% مسجلًا 4332 نقطة، فيما انخفض المؤشر الألماني (داكس) بنسبة 6.23% ليصل إلى 9785 نقطة.. وفي إيطاليا التي تعد أكثر البلدان تضررًا من فيروس (كورونا)، تراجع مؤشر البورصة الإيطالية (فوتسي إم أي بي) نحو 5.46 % مسجلًا 16949 نقطة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أمس الأربعاء فيروس (كورونا) المستجد الذي يتفشى حول العالم "جائحة عالمية" بعد أن تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس- بمؤتمر صحفي في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضًا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة في العالم".

من جهتها.. أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، حظر رحلات الطيران القادمة من بلدان أوروبية إلى الأراضي الأمريكية لمدة 30 يومًا في مسعى لاحتواء تفشي المرض إلى جانب تدابير احترازية أخرى.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت، أمس، من تعرض أوروبا لصدمة اقتصادية موجعة مماثلة للأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 ما لم يتحرك قادتها سريعًا للحد من تفشي الوباء المميت، وأشارت إلى اعتزام دوائر صنع القرار داخل البنك بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى توسيع حزمة تدابير التيسيير النقدي وبحث سبل تقديم الدعم للشركات المنكوبة.

وعلى صعيد متصل، حذر تقرير لمصرف (إتش إس بي سي) البريطاني من وقوع الاقتصاد الإيطالي في بئر الركود بسبب فيروس (كورونا) الذي اجتاح البلاد فارضًا حجرًا صحيًا على كامل المدن الإيطالية ومتسببًا في شل حركة ثالث اقتصاد داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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