العراق: اعتقال 130 إرهابيًا خلال ثلاثة أشهر

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 130 متهمًا بالإرهاب في بغداد خلال ثلاثة أشهر.وأوضحت القيادة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، أن القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة من 9 يناير 2019 وحتى 10 مارس الجاري، من إلقاء القبض على 130 متهمًا مطلوبًا للقضاء وفق المادة "14" إرهاب في بغداد، وتمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة.وأضافت أن ذلك يأتي في إطار قيام قوات الأمن بمهامها الأساسية بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى متطلبات حماية المتظاهرين وتعزيز الأمن والاستقرار في قواطع المسئولية في بغداد.